Malato di Sla comanda il braccio robotico grazie a un chip di Neuralink

Prima di Nick, aveva fatto scalpore la storia di Noland Arbaugh, 29 anni, da quattro tetraplegico in seguito a un incidente. Anche lui è tra i fortunati che partecipano alla sperimentazione di Neuralink. Eccolo mentre gioca a scacchi con un computer, muovendo le pedine solo con il pensiero. Secondo Musk questo è soltanto l'inizio, e nel 2026, ha annunciato, ci saranno altri importanti sviluppi, con l'obiettivo finale di ridare totale libertà alle persone con malattie neurologiche gravi.