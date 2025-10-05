Madonna di Campiglio diventa a numero chiuso

Se sciare deve essere uno svago e un divertimento, allora le piste non possono essere troppo affollate. A Madonna di Campiglio i gestori degli impianti ne sono convinti e saranno così i primi, in Italia, ad applicare il numero chiuso. Tetto massimo 14mila persone. Il limite verrà applicato sui giornalieri, esclusi quindi dalla restrizione le persone con stagionale, settimanale e anche bigiornaliero, in sostanza quelle che hanno un posto letto nella località sciistica trentina, che sia una casa o un albergo.