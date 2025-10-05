Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Viaggi
Tetto massimo di 14mila persone

Madonna di Campiglio diventa a numero chiuso

Contro l'overtourism la decisione dei gestori degli impianti

di Paola Miglio
05 Ott 2025 - 14:02
01:22 

Se sciare deve essere uno svago e un divertimento, allora le piste non possono essere troppo affollate. A Madonna di Campiglio i gestori degli impianti ne sono convinti e saranno così i primi, in Italia, ad applicare il numero chiuso. Tetto massimo 14mila persone. Il limite verrà applicato sui giornalieri, esclusi quindi dalla restrizione le persone con stagionale, settimanale e anche bigiornaliero, in sostanza quelle che hanno un posto letto nella località sciistica trentina, che sia una casa o un albergo.

video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri