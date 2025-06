Maddie McCann, 18 anni dopo la scomparsa riprendono le ricerche

Diciotto anni dopo la sua scomparsa, in Portogallo la polizia ha ripreso le ricerche della piccola Madeleine McCann. Le operazioni si concentrano nella zona dove viveva Christian Brueckner, il principale sospettato. La piccola è scomparsa mentre era in vacanza con la sua famiglia il 3 maggio 2007. Gli investigatori, su richiesta di un pubblico ministero tedesco, effettueranno “una vasta serie” di ricerche questa settimana nella zona di Lagos, nel sud del Portogallo, secondo quanto riferito dalla polizia portoghese. Il principale sospettato nel caso è un cittadino tedesco identificato dai media come Christian Brueckner, che sta scontando una pena detentiva di sette anni in Germania per aver violentato una donna di 72 anni in Portogallo nel 2005.