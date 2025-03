Macron: "Dobbiamo prepararci al peggio, è un momento decisivo della storia"

Emmanuel Macron ha parlato in conferenza stampa al termine del vertice sulla pace e la sicurezza per l'Ucraina a Parigi. "Dobbiamo sperare il meglio ma prepararci al peggio", ha esordito il presidente francese. "Il mio desiderio è che gli americani siano impegnati al fianco delle forze di riassicurazione. Ma se gli americani non si unissero, allora non faremmo nulla perché ciò significherebbe che non c'è pace solida e sostenibile in Europa e per gli europei senza gli americani? No"", ha aggiunto, sottolinendo che l'Europa deve prepararsi ad agire anche da sola.