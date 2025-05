Macron a Roma da Giorgia Meloni

Tutti troppo "appassionati" alle schermaglie con Emmanuel Macron, quando non c'è niente di "personale" e bisognerebbe non cedere alla tentazione di montarci su "la panna". Giorgia Meloni accoglie con ironia l'inevitabile domanda sul suo imminente incontro con il presidente francese al termine della sua prima visita in Asia centrale. "Sono contenta che venga - aggiunge in riferimento al bilaterale del 3 giugno a Roma con Macron, - così avremo modo di vederci con calma e parlare di tutto quello di cui c'è da parlare". "Italia e Francia - aggiunge - sono amiche e alleate. Hanno posizioni convergenti su molti dossier" e "questo è normale. Non è che ci siano contrapposizioni. A volte i leader discutono ma questo non compromette nulla". Sul tavolo ci sarà anche la diversa posizione rispetto a Kiev.