Macerata, si perde nei boschi di Pioraco: salvato dai vigili del fuoco

Un 29enne ha perso l'orientamento tra i boschi di Pioraco, in provincia di Macerata, finendo in una zona difficile da raggiungere. Fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a trovarlo. Per il recupero è stato necessario l'intervento del reparto volo di Pescara, che ha utilizzato l'elicottero Drago 158 per il salvataggio con verricello. Il ragazzo è stato tratto in salvo senza conseguenze.