Lutto nella musica, è morto il sassofonista James Senese

Lutto nel mondo della musica, se ne va a 80 anni James Senese, uno dei più grandi sassofonisti della scena italiana. Era stato ricoverato a fine settembre all'ospedale Cardarelli di Napoli per una grave polmonite. L'artista ha collaborato con Pino Daniele, Bob Marley e Gil Evans. Fondatore degli "Showmen" e di "Napoli centrale", band simbolo del jazz rock negli anni 70. Figura di riferimento per i musicisti, Senese era noto per aver unito jazz, funk, soul e afrobeat con la tradizione napoletana.