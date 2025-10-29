Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
AVEVA 80 ANNI

Lutto nella musica, è morto il sassofonista James Senese

L'artista ha collaborato con Pino Daniele, Bob Marley e Gil Evans

29 Ott 2025 - 13:09
00:42 

Lutto nel mondo della musica, se ne va a 80 anni James Senese, uno dei più grandi sassofonisti della scena italiana. Era stato ricoverato a fine settembre all'ospedale Cardarelli di Napoli per una grave polmonite. L'artista ha collaborato con Pino Daniele, Bob Marley e Gil Evans. Fondatore degli "Showmen" e di "Napoli centrale", band simbolo del jazz rock negli anni 70. Figura di riferimento per i musicisti, Senese era noto per aver unito jazz, funk, soul e afrobeat con la tradizione napoletana.

video evidenza