Lucio Battisti, Molteno decide di intitolargli una strada: comunità divisa

A Molteno, 3.500 abitanti nel cuore della Brianza lecchese, la scelta di riconoscere un tributo a Lucio Battisti - simbolo del paese, ma anche fonte in passato di amarezze e polemiche - accende un nuovo dibattito. A ventisette anni dalla sua scomparsa, il Comune ha deciso di intitolargli una strada, quella che porta a Dosso di Coroldo, la frazione dove ha vissuto per 25 anni, fino alla sua morte nel 1998.