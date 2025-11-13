Lucio Battisti, Molteno decide di intitolargli una strada: comunità divisa

Centodiciassette le firme sotto la petizione che chiede al Comune di ripensarcidi Elena Tambini
A Molteno, 3.500 abitanti nel cuore della Brianza lecchese, la scelta di riconoscere un tributo a Lucio Battisti - simbolo del paese, ma anche fonte in passato di amarezze e polemiche - accende un nuovo dibattito. A ventisette anni dalla sua scomparsa, il Comune ha deciso di intitolargli una strada, quella che porta a Dosso di Coroldo, la frazione dove ha vissuto per 25 anni, fino alla sua morte nel 1998.
Una scelta che però divide questa comunità, che al grande artista certe cose non le ha mai perdonate. Sono infatti 117 le firme sotto la petizione che chiede al Comune di ripensarci, soprattutto per le incombenze burocratiche che un cambio di indirizzo comporterebbe.