Luci davanti agli ospedali: l'iniziativa del personale sanitario per Gaza

Al Niguarda letti i nomi degli oltre mille medici e infermieri uccisi nella Striscia

03 Ott 2025 - 10:42
00:54 

Un flash mob per Gaza tra luci, lanterne e cori davanti all'ospedale Niguarda di Milano, così come davanti al Policlinico e al Besta. L'iniziativa è stata organizzata dal personale sanitario, fuori dall'orario di lavoro e senza creare alcun disservizio, in solidarietà con i colleghi uccisi dagli attacchi israeliani nella Striscia. Durante la manifestazione sono stati letti tutti i 1.650 nomi di operatori sanitari morti negli ultimi mesi nella Striscia cercando di fare il loro lavoro. 

