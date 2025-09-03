Luce e gas, stangata da 1.803 euro

Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori questa riduzione per un utente tipo che consuma 1100 metri cubi di gas significa risparmiare solo 15 euro in meno su base annua con un effetto reale nullo dato che i caloriferi sono spenti e il gas è usato solo per cuocere cibi e per l'acqua calda.

I consumatori dovranno invece affrontare una stangata complessiva da 1803 euro dato che la spesa totale nei prossimi 12 mesi- dal 1 agosto 2025 al 31 luglio 2026- sarà di 1181 euro per il gas e di 622 per l’elettricità.