Cultura
Cosplayer e non solo

Lucca Comics e il "bacio alla francese"

Oltre 500mila persone attese nei cinque giorni di eventi, incontri, mostre, talk, musica e divertimento.

di Cristiano Puccetti
01 Nov 2025 - 11:26
00:27 

Le maschere artigianali e autoprodotte dei cosplayer colorano i bastioni e le vie di Lucca durante la 59esima edizione della manifestazione "Lucca Comics and Games".  Ci sono i personaggi dei fumetti, dei videogames, ma anche Bud Spencer e Terence Hill e persino i ladri del Louvre. Gli stand sono presi letteralmente d’assalto dai visitatori

“Quest’anno il tema è il bacio alla francese, un gesto intimo e rivoluzionario che scatena la stessa passione che vogliamo generare nel nostro stand con giochi immersivi” dice Francesco Sodano, direttore marketing Mediaworld 

