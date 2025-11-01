Lucca Comics e il "bacio alla francese"

Oltre 500mila persone attese nei cinque giorni di eventi, incontri, mostre, talk, musica e divertimento.di Cristiano Puccetti
Le maschere artigianali e autoprodotte dei cosplayer colorano i bastioni e le vie di Lucca durante la 59esima edizione della manifestazione "Lucca Comics and Games". Ci sono i personaggi dei fumetti, dei videogames, ma anche Bud Spencer e Terence Hill e persino i ladri del Louvre. Gli stand sono presi letteralmente d’assalto dai visitatori
“Quest’anno il tema è il bacio alla francese, un gesto intimo e rivoluzionario che scatena la stessa passione che vogliamo generare nel nostro stand con giochi immersivi” dice Francesco Sodano, direttore marketing Mediaworld