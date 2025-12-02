Presentata Lucca 2026, l'assessore al Turismo Santini a Tgcom24: "In aumento visitatori stranieri e italiani"

Tutte le novità promosse dal Comune nel cartellone eventi. Con in più il lancio della Lucca Visit Card
"I dati turistici ci confortano, anche in questo periodo natalizio, con tantissime prenotazioni e comunque per quanto riguarda il 2025 una chiusura con il 65% di stranieri e il 35% di italiani, entrambi i segmenti in aumento". Così l'assessore al Turismo del Comune di Lucca Remo Santini illustra tutte le novità del 2026 che coinvolgeranno la città dal punto di vista turistico e culturale. A partire dal "restauro del Baluardo San Colombano, nuovo ingresso ufficiale alla città, e che collegherà direttamente la stazione ferroviaria al centro storico", come spiega Santini a Tgcom24. "C'è poi in questi giorni il lancio della Lucca Visit Card, - aggiunge, - il primo biglietto unico per le principali attrazioni cittadine".