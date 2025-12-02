Presentata Lucca 2026, l'assessore al Turismo Santini a Tgcom24: "In aumento visitatori stranieri e italiani"

"I dati turistici ci confortano, anche in questo periodo natalizio, con tantissime prenotazioni e comunque per quanto riguarda il 2025 una chiusura con il 65% di stranieri e il 35% di italiani, entrambi i segmenti in aumento". Così l'assessore al Turismo del Comune di Lucca Remo Santini illustra tutte le novità del 2026 che coinvolgeranno la città dal punto di vista turistico e culturale. A partire dal "restauro del Baluardo San Colombano, nuovo ingresso ufficiale alla città, e che collegherà direttamente la stazione ferroviaria al centro storico", come spiega Santini a Tgcom24. "C'è poi in questi giorni il lancio della Lucca Visit Card, - aggiunge, - il primo biglietto unico per le principali attrazioni cittadine".