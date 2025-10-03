Logo Tgcom24
Los Angeles, vasto incendio in una raffineria Chevron

Non è chiaro cosa abbia causato l'incendio né se ci siano stati feriti

03 Ott 2025 - 11:39
00:57 

Un incendio è scoppiato in una raffineria Chevron appena fuori Los Angeles. I vigili del fuoco hanno lavorato per cercare di domare le fiamme. L'ufficio del governatore della California Gavin Newsom ha confermato su X che un vasto rogo era divampato nella raffineria dell'azienda a El Segundo. L'azienda non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento. La polizia e i vigili del fuoco di El Segundo non hanno diffuso dichiarazioni. Non è chiaro cosa abbia causato l'incendio né se ci siano stati feriti.“Il nostro ufficio sta coordinando in tempo reale con le agenzie locali e statali per proteggere la comunità circostante e garantire la sicurezza pubblica”, ha fatto sapere l'ufficio di Newsom. El Segundo, a 24 chilometri a sud di Los Angeles, è una città balneare situata vicino all'aeroporto internazionale della metropoli californiana.

