Los Angeles, fiamme a nord della città: evacuati in migliaia

Un incendio si è sviluppato e propagato rapidamente in una zona montuosa a nord di Los Angeles, costringendo migliaia di persone ad evacuare. Secondo i servizi di emergenza della contea di Ventura, l'incendio è divampato intorno alle 13:30, estendendosi su una superficie di oltre 4,1 chilometri quadrati in meno di tre ore. L'incendio sta bruciando appena a sud del lago Piru, un bacino idrico situato nella foresta nazionale di Los Padres. Si trova vicino al lago Castaic, una popolare area ricreativa bruciata dall'incendio Hughes Fire a gennaio. Quell'incendio ha bruciato circa 39 chilometri quadrati in sei ore e ha costretto 50.000 persone all'evacuazione o all'allerta. Nella contea di Los Angeles, circa 4.200 residenti e 1.400 edifici sono stati evacuati, mentre altri 12.500 residenti sono stati allertati, ha detto il portavoce dei vigili del fuoco della contea di Ventura, Andrew Dowd.