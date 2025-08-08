Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
LE IMMAGINI DALL'ALTO

Los Angeles, fiamme a nord della città: evacuati in migliaia

Circa 4.200 residenti e 1.400 edifici sono stati evacuati, mentre altri 12.500 residenti sono stati allertati

08 Ago 2025 - 14:45
02:03 

Un incendio si è sviluppato e propagato rapidamente in una zona montuosa a nord di Los Angeles, costringendo migliaia di persone ad evacuare. Secondo i servizi di emergenza della contea di Ventura, l'incendio è divampato intorno alle 13:30, estendendosi su una superficie di oltre 4,1 chilometri quadrati in meno di tre ore. L'incendio sta bruciando appena a sud del lago Piru, un bacino idrico situato nella foresta nazionale di Los Padres. Si trova vicino al lago Castaic, una popolare area ricreativa bruciata dall'incendio Hughes Fire a gennaio. Quell'incendio ha bruciato circa 39 chilometri quadrati in sei ore e ha costretto 50.000 persone all'evacuazione o all'allerta. Nella contea di Los Angeles, circa 4.200 residenti e 1.400 edifici sono stati evacuati, mentre altri 12.500 residenti sono stati allertati, ha detto il portavoce dei vigili del fuoco della contea di Ventura, Andrew Dowd.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri