Londra, Re Carlo III accoglie una mucca del Sussex a Clarence House per un evento benefico

Durante un ricevimento organizzato alla Clarence House in favore del King Charles III Charitable Fund, il sovrano ha incontrato Poppy, una mucca di razza Sussex. L'animale, noto esempio di allevamento britannico, è stato protagonista insolita ma simbolica dell'incontro, volto a sostenere l'agricoltura sostenibile e la tutela delle tradizioni rurali. L'evento ha riunito rappresentanti del settore e sostenitori delle attività benefiche promosse dalla fondazione reale.