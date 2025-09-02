Logo Tgcom24
TENSIONE ALLA STAZIONE

Londra, protesta a King's Cross: manifestante si arrampica sulla torre dell'orologio

Le forze dell'ordine hanno immediatamente isolato l'area circostante, istituendo un ampio perimetro di sicurezza attorno alla struttura

02 Set 2025 - 13:15
00:26 

Tensione alla stazione londinese di King's Cross, dove un manifestante si è arrampicato sulla torre dell'orologio, rimanendo in equilibrio su una stretta sporgenza proprio sotto il quadrante. Le forze dell'ordine hanno immediatamente isolato l'area circostante, istituendo un ampio perimetro di sicurezza attorno alla struttura. Sul posto sono intervenuti numerosi agenti di polizia, mentre una squadra dei vigili del fuoco ha posizionato una piattaforma elevabile accanto alla torre per avvicinarsi all'uomo.

