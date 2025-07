Londra, pioggia di petali nella Cattedrale di St. Paul per le vittime del 7 luglio 2005

Emozione e raccoglimento nella Cattedrale di St. Paul, a Londra, dove si è tenuta una solenne cerimonia per il 20° anniversario degli attentati del 7 luglio 2005. In memoria delle 52 vittime, dalla Whispering Gallery sono caduti 52mila petali bianchi, mentre i nomi delle vittime venivano letti da due voci simboliche: Thelma Stober, sopravvissuta all’attacco di Aldgate, e Saba Edwards, figlia di Behnaz Mozakka, uccisa nella strage di King’s Cross. Presenti alla commemorazione il primo ministro Sir Keir Starmer, il sindaco di Londra Sadiq Khan, i Duchi di Edimburgo in rappresentanza del Re, e oltre 1.200 tra familiari, sopravvissuti e soccorritori. Alle 8:50 è stato osservato un minuto di silenzio, esattamente nell’ora della prima esplosione. In un messaggio ufficiale, Re Carlo III ha ricordato il coraggio e la compassione mostrati dai cittadini di Londra in quel tragico giorno, definendo la memoria “un ponte tra il dolore e la speranza”. Il 7 luglio 2005 quattro attentatori suicidi si fecero esplodere sulla rete di trasporti pubblici durante un affollato tragitto mattutino.