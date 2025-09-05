Londra, morta la duchessa di Kent: l'avviso funebre viene affisso ai cancelli di Buckingham Palace

Si è spenta all’età di 92 anni la duchessa di Kent, Katharine Lucy Mary Worsley, moglie del principe Edward e cugina della defunta regina Elisabetta II. La notizia è stata annunciata da Buckingham Palace, dove la bandiera è stata issata a mezz’asta e un avviso funebre è stato affisso ai cancelli. La duchessa era molto amata dal pubblico britannico: per anni ha consegnato i trofei di Wimbledon, celebre il suo gesto nel 1993 quando abbracciò la tennista Jana Novotna in lacrime dopo la sconfitta contro Steffi Graf. Musicista di talento – pianista, organista e cantante – aveva scelto di ritirarsi dalla vita reale per insegnare musica in una scuola pubblica a Hull e fondato l’organizzazione benefica Future Talent per sostenere i giovani musicisti. È stata anche la prima reale a convertirsi al cattolicesimo in oltre tre secoli e ha dedicato tempo e impegno al volontariato per l’associazione di prevenzione al suicidio Samaritans.