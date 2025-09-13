Londra, in 110mila alla manifestazione anti-immigrati

A Londra caos e tensione altissima durante il corteo dell'ultradestra extraparlamentare anti-migranti e anti-islamica, denominata "Unite the Kingdom". Gli agenti "sono stati attaccati con lanci di proiettili", riferiscono i media britannici. Il momento più difficile è stato quando i manifestanti sembravano puntare contro il corteo parallelo di orientamento opposto, sceso in strada per una contro-manifestazione. Secondo fonti di polizia, i sovranisti inglesi avrebbero portato in piazza oltre 100mila persone. A capo del corteo, Tommy Robinson, 42 anni, controverso leader della disciolta English Defence League e in passato finito in carcere vari reati.