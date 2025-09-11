Logo Tgcom24
Londra, cancellata l'ultima opera dello street artist Banksy

Il murales, apparso sul muro della Royal Court of Justice, mostrava un giudice colpire con il martelletto un manifestante disarmato

11 Set 2025 - 16:01
00:44 

E' stata cancellata l'ultima opera dello street artist Banksy, apparsa sul muro della Royal Court of Justice di Londra. Il murales mostrava un giudice colpire con il martelletto un manifestante disarmato. Un portavoce della corte di giustizia ha affermato che è stato rimosso per preservare lo storico edificio gotico. Tuttavia fa discutere la scelta di eliminarlo definitivamente.

