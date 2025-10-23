Logo Tgcom24
CIMELI IN VENDITA

Londra,"all'asta la chitarra di Noel Gallagher distrutta dal fratello Liam

In vendita a Londra anche gli occhiali di John Lennon e memorabilia di Michael Jackson ed Elvis Presley

di Maria Vittoria Corà
23 Ott 2025 - 19:12
01:34 

Ci sono oggetti che non sono solo cose. Cimeli preziosi, pezzi di storia della musica senza prezzo, anzi sì. La Propstore di Londra,
famosissima casa d'aste specializzata in memorabilia d'artista, svela il suo ultimo tesoro. Per gli appassionati - e per chi può - c'è di che.. perdere la testa. L'ha indossato niente meno che il re del pop Michael Jackson nel video di "Smooth criminal", il mitico Fedora bianco. Tanti i ricordi in vendita legati agli Oasis: dischi di platino, testi scritti a mano, volantini, manifesti ma soprattutto lei..
non una, ma la chitarra della discordia simbolo della rottura tra i due fratelli Gallagher. Era il 28 agosto del 2009,
una lite in camerino. Poco prima del concerto di Parigi Liam distrusse la Gibson rossa di Noel e fu l'addio.

