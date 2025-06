Loano, cane resta intrappolato in auto sotto il sole: salvato con un massaggio cardiaco

Pegaso, un cane corso lasciato chiuso in auto sotto il sole a Loano (Savona), ha rischiato di morire a causa del caldo. A salvarlo è stato un soccorritore della Croce Rossa di Torino, in vacanza in Liguria per il ponte del 2 giugno. "Ho visto il cane iperventilare, piangere, stava male e nessuno interveniva davvero", ha raccontato l'uomo. Dopo venti minuti d’attesa e indecisione del padrone, che non trovava le chiavi dell'auto, un passante è riuscito ad aprirla. È allora che il soccorritore ha praticato un massaggio cardiaco a Pegaso, riuscendo a rianimarlo "dopo venti interminabili minuti".