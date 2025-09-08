Lo spettacolo della "Luna rossa" nei cieli

A occhio nudo, con cannocchiale o telescopio, tutti a osservare la "Luna rossa", uno spettacolo naturale straordinario che ha catturato l'attenzione di appassionati del cielo e curiosi. Per almeno un paio d'ore il nostro satellite è apparso più grande del solito, e non bianco come siamo abituati a vederlo ma roso. In queste occasioni astronomiche viene infatti anche chiamato "Luna di sangue".