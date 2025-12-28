Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
E-Planet
Barriera corallina

Lo sapete che?

Un gruppo di ricercatori australiani sta testando un robot per contribuire al ripristino della grande barriera corallina.

28 Dic 2025 - 14:08
01:15 