Lo sapete che?

In Australia è stato assemblato un robot, con una stampante in 3D incorporata, in grado di costruire edifici.

23 Nov 2025 - 14:24
