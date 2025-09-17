Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
segni di decomposizione

Livorno, trovata la carcassa di una balenottera spiaggiata

Un esemplare di circa 14 metri era sulla scogliera davanti alla Terrazza Mascagni

17 Set 2025 - 11:00
00:28 

A Livorno la carcassa di una balenottera comune si è spiaggiata sulla scogliera di fronte alla Terrazza Mascagni. Si tratta di un esemplare di 14 metri che presentava già diversi segni di decomposizione e che probabilmente è morto al largo per poi essere trasportato a riva dalle correnti. La denuncia è stata fatta immediatamente dal consigliere regionale Francesco Gazzetti. Sul posto sono subito intervenuti per un sopralluogo la capitaneria di porto, i tecnici del Comune dell'ufficio ambiente e Arpat. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri