Livorno, La Russa alla Folgore: "Il mio cuore batte forte al vostro grido"

"Voglio ribadirvi con forza e con sincerità che il mio cuore batte forte tutte le volte che il vostro grido 'Folgore' risuona forte nel cielo. Tutti i giorni di ogni 2 giugno aspetto con impazienza il vostro passaggio sotto il palco dove sono insieme ad altre autorità per vedere in forma entusiasmante i migliori corpi d'Italia che, fedeli alla loro storia, guardano in alto verso il cielo a gridare 'Folgore'". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa in visita alla caserma Carlo Pisacane di Livorno, dove ha partecipato alla cerimonia di consegna del Labaro dello Squadrone 'Folgore' del 185esimo Reggimento RGT Paracadutisti.