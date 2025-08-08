Logo Tgcom24
LA MANIFESTAZIONE

Lisbona, omaggio per i bambini uccisi a Gaza

Secondo l'UNICEF, negli ultimi 22 mesi sono stati uccisi più di 18mila bambini nella Striscia di Gaza

08 Ago 2025 - 12:52
01:33 

I nomi dei bambini palestinesi uccisi a Gaza sono stati letti ad alta voce a Lisbona, in Portogallo, nell'ambito di una manifestazione organizzata da diverse organizzazioni e gruppi della società civile. In una delle piazze più centrali della città, residenti e turisti si sono fermati per un momento a guardare i nomi e le storie di alcuni dei bambini uccisi nella guerra tra Israele e Hamas. Secondo l'UNICEF, negli ultimi 22 mesi sono stati uccisi più di 18mila bambini nella Striscia di Gaza.

