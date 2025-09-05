Logo Tgcom24
IN MEMORIA DELLE VITTIME

Lisbona, fiori e candele sul luogo dell'incidente della funicolare

Quando è uscito dai binari mercoledì 3 settembre il caratteristico Elevador da Gloria giallo e bianco era pieno di gente del posto e turisti

05 Set 2025 - 13:25
00:54 

Fiori e candele sono stati deposti a Lisbona, in Portogallo, vicino al punto in cui una funicolare è deragliata e si è schiantata, causando la morte di 16 persone e 21 feriti. Il caratteristico Elevador da Gloria giallo e bianco, classificato come monumento nazionale, era pieno di gente del posto e turisti mercoledì 3 settembre quando è uscito dai binari. 

