Lisbona, fiori e candele sul luogo dell'incidente della funicolare

Fiori e candele sono stati deposti a Lisbona, in Portogallo, vicino al punto in cui una funicolare è deragliata e si è schiantata, causando la morte di 16 persone e 21 feriti. Il caratteristico Elevador da Gloria giallo e bianco, classificato come monumento nazionale, era pieno di gente del posto e turisti mercoledì 3 settembre quando è uscito dai binari.