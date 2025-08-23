Liguria, sub ripuliscono la statua sommersa del Cristo degli Abissi

L'iconica statua del Cristo degli Abissi è stata sottoposta alla sua consueta pulizia subacquea annuale. La statua si trova sul fondale marino al largo della costa di San Fruttuoso di Camogli, in Liguria. Per pulirla, i sommozzatori sono scesi sul fondale e hanno lucidato la superficie in bronzo della statua utilizzando tubi flessibili pressurizzati. Con lo sguardo rivolto verso la superficie e le braccia aperte, la statua in bronzo di Gesù Cristo realizzata da Guido Galletti è alta due metri e mezzo e pesa 260 chili.