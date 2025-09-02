Libia, Ong denuncia: "Oltre 900 persone in condizioni disumane nel centro detentivo di Tobruk"

La Ong Refugees in Libya torna a denunciare la situazione disumana all’interno del centro di detenzione governativo di Tobruk, dove al momento sarebbero ammassate, tra i rifiuti e in assenza di qualunque accettabile condizione igienica, oltre 900 persone, tra uomini, donne e bambini. Ricattate delle guardie per ottenere la liberazione, le persone detenute sarebbero sottoposte inoltre a violenze e stupri e le donne sarebbero vendute come schiave del sesso.