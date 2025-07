Letizia Moratti e Forza Italia lanciano il piano strategico per la sanità

50 mila posti letto in più, per arrivare ad essere in media con l’Euroap, che prevede l’assunzione di 10 mila medici e di 20 mila infermieri. Numeri che sono il cuore del piano strategico per la Sanità proposto da Forza Italia e che Letizia Moratti sta presentando in diversi ospedali italiani. L’europarlamentare che nelle scorse settimane era già stata in alcune strutture lombarde, ha fatto visita anche alle Molinette di Torino e al Gaslini di Genova. Un'occasione utile anche per ascoltare le esigenze di chi lavora negli ospedali