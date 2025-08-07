Logo Tgcom24
Al confine con il Brasile

Legati e incappucciati: centinaia di detenuti trasferiti nel nuovo carcere di massima sicurezza in Paraguay

Il trasferimento da uno dei penitenziari più affollati del Paese

07 Ago 2025 - 11:35
00:44 

Centinaia di detenuti sono stati trasferiti dal carcere sovraffollato di Ciudad del Este al nuovo penitenziario di massima sicurezza costruito in Paraguay. Le immagini mostrano i prigionieri incappucciati e con le mani legate, scortati da decine di agenti armati. L’operazione si è svolta nel carcere di frontiera con il Brasile, considerato uno dei più critici del Paese per sovraffollamento e presenza di gruppi criminali.

