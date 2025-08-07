Legati e incappucciati: centinaia di detenuti trasferiti nel nuovo carcere di massima sicurezza in Paraguay

Centinaia di detenuti sono stati trasferiti dal carcere sovraffollato di Ciudad del Este al nuovo penitenziario di massima sicurezza costruito in Paraguay. Le immagini mostrano i prigionieri incappucciati e con le mani legate, scortati da decine di agenti armati. L’operazione si è svolta nel carcere di frontiera con il Brasile, considerato uno dei più critici del Paese per sovraffollamento e presenza di gruppi criminali.