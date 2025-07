Lecce, la sindaca di Specchia sospende i comizi: "No alla politica d'estate"

Vietati comizi, volantinaggi e affissioni elettorali: a Specchia, in provincia di Lecce, il sindaco Anna Laura Remigi ha proibito qualunque esternazione politica, nel centro storico, fino al 30 settembre. Il motivo? Evitare disagi ai turisti e danni d'immagine al paese.

L'ordinanza ha scatenato polemiche, soprattutto perché la Puglia è una delle regioni chiamate al voto in autunno, con data ancora da definire, per il rinnovo del consiglio regionale.

Questo pannello nero è stato affisso da un'associazione lì dove era solita pubblicare manifesti. Ma la sindaca Remigi ha assicurato che l'attività politica prosegue, su social, testate giornalistiche, nelle piazze e nelle sezioni, e ha ricordato che il divieto riguarda esclusivamente il centro storico. Dove però non si parla d'altro...