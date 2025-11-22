Le ultime ore di Ornella Vanoni: "Sento come un coltello che ti trapassa la schiena"

"Non sto bene, ma in clinica mi cureranno". Pensava di superare anche questo momento, Ornella Vanoni, con quel piglio di chi ha fatto dell'ottimismo un mantra, la forza d'animo un tratto distintivo. "Ho un dolore a una vertebra, mi sento strana, ma andrò a Pavia dove sono bravissimi, li conosco, mi metteranno a posto. Ora devo stare ferma, sento come un coltello che ti trapassa la schiena". L'ultima telefonata a un amico e confidente. Colpita da un arresto cardiocircolatorio, ieri sera, intorno alle 23, mentre era nella sua casa di Milano. All'arrivo dei soccorsi la cantante era già senza vita.