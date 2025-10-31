Logo Tgcom24
IN ARRIVO NEL 2026

Le sorelle della battaglia di Warhammer 40,000: Boltgun 2

Nuovo sguardo allo sparatutto "vecchia scuola" in arrivo nel corso del 2026.

31 Ott 2025 - 16:40
01:03 