Le sigarette sulle spiagge

Secondo un'indagine di Legambiente che ogni anno monitora alcune zone costiere d'Italia, i resti delle sigarette sono il 14% del totale dei rifiuti sulle spiagge.

17 Ago 2025 - 15:22
01:42 

