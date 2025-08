Le immagini shock dell'ostaggio Evyatar David proiettate a Times Square: l'iniziativa di Israele

Il consolato israeliano a New York ha affittato uno dei cartelloni pubblicitari più iconici di Times Square per richiamare l'attenzione sulla difficile situazione degli ostaggi ancora detenuti da Hamas. L'annuncio si concentra su Evyatar David, rapito durante il festival Nova e che sta morendo di fame, come pare dalle immagini del video di Hamas proiettate nel cuore di Nyc. "Con il nostro consolato a New York abbiamo portato la sua storia a Times Square perché il mondo non può più distogliere lo sguardo. Gli ostaggi devono essere al centro dell'agenda globale. Non ci fermeremo finché non saranno tutti a casa", commenta Israele sul proprio account X.