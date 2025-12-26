Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
CIMENTO TEDESCO

Le "Foche di Berlino" sfidano le acque gelide

Un gruppo di cittadini si è dato appuntamento sulle rive del lago Oranke per un appuntamento che si ripete da 40 anni. Quest'anno la temperatura è stata di otto gradi sotto zero

26 Dic 2025 - 11:38
00:42 
cimento
video evidenza