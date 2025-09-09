Lady Gaga trionfa agli Mtv Video Music Awards

E' un trionfo quello di Lady Gaga agli Mtv Video Music Awards: è lei l'artista dell'anno. Ha battuto Taylor Swift, Bad Bunny e Beyoncé. E commossa ringrazia i fan: "Dedico questo premio al pubblico. Meritate davvero un palcoscenico su cui brillare, e vi faccio i miei applausi. Grazie Piccoli Mostri, come miei fan, per avermi sempre sostenuto e per aver sempre sostenuto il mostro che è in me". E' salita sul palco avvolta in un abito nero d’ispirazione gotica, e stringendo al petto la statuetta ha dedicato il premio al pubblico e al compagno e futuro sposo, Michael Polansky.