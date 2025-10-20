Lady Gaga chiama, Milano risponde: little monsters da tutta Europa

"In fila dalle 6 del mattino". "Anche io dalle 6, abbiamo fatto qui una dormita tutti insieme". Cento fan di Gaga nelle tende. "Non abbiamo i biglietti, ma siamo in fila da non so quanto, sono disposta a fare di tutto". Lady Gaga chiama, e il suo popolo risponde. I little monsters sono arrivati a Milano da tutta Europa per di partecipare a questo rito collettivo. E lei, che sa passare dal pop al jazz al cinema con la disinvoltura della star di razza, sul palco del Forum di Assago diventa la regina gotica e dark del "Mayhem ball". Benvenuti al suo ballo. Gaga, qui a Milano dov'e' ormai di casa, da giorni è stata avvistata sul set del sequel del "Diavolo veste Prada". Dal cinema alla sua doppia festa pop... si è commossa sul palco, ricordando le sue nonne italiane. Perché questa è la sua grandezza: saper rendere incredibilmente intimo anche un concerto davanti migliaia di fan.