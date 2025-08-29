Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spazio
PATRIMONIO UNESCO

La Via Lattea brilla sopra Palmira: il timelapse

Lo spettacolo nei cieli dell'antica città siriana devastata dalla guerra

29 Ago 2025 - 21:48
00:34 

Un suggestivo timelapse mostra la Via Lattea brillare sopra le rovine di Palmira, antica città siriana devastata dalla guerra. Le immagini raccontano non solo la bellezza del cielo notturno, ma anche il desiderio della Siria di restituire al mondo il fascino dei suoi siti archeologici. Le autorità puntano su iniziative culturali e progetti di restauro per attirare di nuovo i turisti, segnalando che Palmira, patrimonio Unesco, resta simbolo di rinascita e speranza oltre le cicatrici del conflitto.

siria
video evidenza
via lattea

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri