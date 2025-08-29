La Via Lattea brilla sopra Palmira: il timelapse

Lo spettacolo nei cieli dell'antica città siriana devastata dalla guerra
Un suggestivo timelapse mostra la Via Lattea brillare sopra le rovine di Palmira, antica città siriana devastata dalla guerra. Le immagini raccontano non solo la bellezza del cielo notturno, ma anche il desiderio della Siria di restituire al mondo il fascino dei suoi siti archeologici. Le autorità puntano su iniziative culturali e progetti di restauro per attirare di nuovo i turisti, segnalando che Palmira, patrimonio Unesco, resta simbolo di rinascita e speranza oltre le cicatrici del conflitto.
