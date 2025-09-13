La Triestina comprata… da una criptovaluta

L'annuncio arriva dal sito della società alabardata: House of Doge, società collegata alla Dogecoin Foundation, è diventata azionista di maggioranza attraverso la controllata Dogecoin Ventures. Dogecoin era stata lanciata nel 2013 come parodia delle stesse criptovalute: in poco tempo, però, aveva iniziato a circolare e a crescere; la visibilità offerta da Elon Musk - si poteva pagare una Tesla in Dogecoin - ne ha poi consolidato la reputazione.