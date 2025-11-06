Logo Tgcom24
La Superluna incanta osservatori e appassionati

La più grande e brillante degli ultimi sei anni

di Marta Vittadini
06 Nov 2025 - 21:53
01:31 

Occhi al cielo e cuori pronti a emozionarsi. Così in tutto il mondo esperti, appassionati e osservatori casuali hanno ammirato la cosiddetta Superluna di novembre, la più grande e brillante degli ultimi sei anni.

