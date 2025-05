IL CASO La sindaca di Merano Zeller si toglie la fascia tricolore

Sta suscitando polemiche"il gesto della neo eletta sindaca di Merano Katharina Zeller che durante l'insediamento in municipio si è subito tolta la fascia tricolore per poi appoggiarla sul tavolo. Nella scena si sente Zeller chiedere al suo predecessore Dario Dal Medico che le indossa la fascia: "Sei sicuro che proprio devo?", per poi togliersela subito dicendo "mettiamola via, dai".