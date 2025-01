La rivoluzione economica di Trump

Trump mette al centro l'America e promette la "golden age": una nuova età dell'oro sconfiggendo l'inflazione. Il repubblicano eredita da Biden un'economia che viaggia a pieno regime con l'occupazione ai massimi storici, ma il 47esimo presidente americano, come promesso in campagna elettorale, cambia da subito tutte le carte in tavola. Capitolo energia: la Casa Bianca annuncia l'uscita dagli accordi di Parigi e lo stop al green deal sul clima, tornano le energie fossili: esportazione di petrolio e gas, ma c'è da dire che i democratici non avevano mai spento le trivelle. Mercati e finanza a braccetto con i giganti del digitale: il bitcoin, ai massimi, potrebbe entrare nella riserva strategica nazionale insieme a oro e petrolio, intanto alle stelle la cryptovaluta che porta il nome di Trump lanciata a ridosso dell'inaugurazione. Strategia commerciale: la bilancia americana pende verso l'Europa con un saldo di 156 miliardi di euro. Trump ha promesso di rimettere le cose in equilibrio e colpire i prodotti europei con una tassa di ingresso del 10%.