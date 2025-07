La rivista "Time" dedica la copertina a Giorgia Meloni

Lo scorso anno l'aveva giudicata fra le cento persone più influenti del mondo; oggi le dedica la copertina con una domanda nel titolo: "Dove sta portando l'Europa"? La rivista americana "Time" mette in primo piano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E nel sommario spiega: "A quasi tre anni dall'inizio del suo mandato è emersa come una delle figure più interessanti d'Europa". Nel ritratto intervista, firmato da Massimo Calabresi, responsabile della redazione politica e dell'ufficio di Washington, si ripercorre la storia della premier, dall'infanzia ai primi passi nell'impegno politico fino ai mille giorni trascorsi a Palazzo Chigi. Sulla scena internazionale - scrive il "Time" - Meloni ha spiazzato molti dei suoi oppositori in patria, ha moderato alcune posizioni più radicali, e si è mostrata più pragmatica che ideologica anche sulla scena internazionale, guadagnandosi il rispetto di figure molto diverse fra loro, da Joe Biden, che in un primo momento aveva temuto una sua vittoria elettorale, alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, fino all'attuale vicepresidente americano JD Vance.