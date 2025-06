La rivincita della maestra-pendolare

"Ho iniziato a prendere l'aereo...". Le viene da ridere quando ricorda le tappe del suo viaggio settimanale della speranza: da Potenza a Piacenza in auto, aereo e ancora auto per conquistare il posto fisso a scuola. Dopo sacrifici e anni di precariato ora Tiziana Piccininno è un'insegnante di ruolo. "Si è chiuso un cerchio", commenta la maestra pendolare, che adesso può affrontare l'ultimo viaggio da nord a sud, tornando a casa dalla sua famiglia, dal marito e dalle sue due bimbe. Ma ha una richiesta precisa per il ministro dell'Istruzione: "Regole chiare, serve stabilità".