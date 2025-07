La riviera di Gaza: il video (generato con l'IA) della ministra israeliana

Le macerie che scompaiono. E, come per magia, ecco grattacieli, un lungomare pieno di locali e la Trump Tower vicino a una moschea mentre il presidente americano e la moglie Melania, il premier israeliano Netanyahu e la moglie Sarah, passeggiano sorridenti su un lungomare simile a quello di Tel Aviv. Non è la realtà, almeno per ora, ma il video generato dall’intelligenza artificiale e postato sui social network da Gila Gamliel, Ministro dell’innovazione del governo israeliano. Lo stesso presidente Usa sul social Truth aveva diffuso lo scorso febbraio questo video immaginando così, con l’aiuto dell’IA, la riviera di Gaza.