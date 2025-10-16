La "Ragazza con l'orecchino di perla" ha un nome

Le figure femminili protagoniste dei quadri del pittore, rappresentate in interni, tra quiete e attesa, potrebbero tutte far parte di questo movimento religioso che si opponeva alle ferree regole calviniste, professando una forma di fede più intima. Così le scene domestiche diventano scene di una comunità di donne ricche e ben istruite che discutevano di misticismo e libertà ai margini della società del tempo. La ragazza col turbante del 1665 non sarebbe più solamente l'immagine di donna idealizzata, ma l'eredità di un'esperienza spirituale alternativa e al femminile tramandata dal silenzio dei quadri di Vermeer, al riparo da dogmi e severità.